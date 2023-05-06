Экс-мэру Белгорода продлили арест на два месяца . Фото: "КП" Архив

Бывший мэр Белгорода, бывший директор ипотечной корпорации и Фонда поддержки ИЖС Антон Иванов останется под арестом до 5 июля включительно, сообщает.

Белгородский областной суд принял решение о продлении ареста Иванову на два месяца. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по статьям за превышение должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и за получение крупной взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Претензии у следствия к Иванову возникли за период работы гендиректором БИКа.

О задержании Антона Иванова стало известно 8 марта. Он пытался вылететь в Узбекистан, его задержали сотрудники ФСБ в аэропорту Домодедово.