Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 мая 2023 12:17

Два села в Белгородском районе попали под обстрел ВСУ

По предварительным данным, никто не пострадал
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела в Белгородском районе посечены забор и три машины.

В результате обстрела в Белгородском районе посечены забор и три машины.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородском районе под обстрел со стороны Украины попали села Черемошное и Устинка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

- Пострадавших нет. Посечены забор и 3 машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий, - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.