Два села в Белгородском районе попали под обстрел ВСУ

В результате обстрела в Белгородском районе посечены забор и три машины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородском районе под обстрел со стороны Украины попали села Черемошное и Устинка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

- Пострадавших нет. Посечены забор и 3 машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий, - написал глава Белгородской области в своем телеграм-канале.