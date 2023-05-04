Министр образования Белгородской области о найденном у школьника порохе: «Теракт не готовился»

Андрей Милехин опроверг информацию об отстранении и о подготовке теракта. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В сети Интренет распространилась информация о том, что в Старом Осколе подросток принес в школу подозрительные предметы – порох, селитру и керосин. Ученика якобы отстранили от занятий на какое-то время, а администрация школы «замяла и скрыла возможность теракта». Ситуацию прокомментировал министр образования Белгородской области Андрей Милехин. Он опроверг информацию об отстранении и о подготовке теракта.

- Теракт не готовился. Педагоги обратили внимание на необычные для школы предметы, уведомили всех уполномоченных и ответственных лиц — сейчас идет разбирательство. Ребенка никто не отстранял: он действительно не посещал какое-то время школу, потому что был на больничном. Сейчас ребенок приступил к обучению, — рассказал министр образования региона.