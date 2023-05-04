В воронежском Доме журналистов прошел учебно-методический сбор руководителей пресс-служб Росгвардии

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Воронеже в Областном Доме журналистов прошел учебно-методический сбор руководителей пресс-служб Центрального округа Росгвардии. В мероприятии приняла участие помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области - начальник пресс-службы полковник полиции Ирина Бугаева.

Участники учебно-методического сбора посетили редакции телеканалов ГТРК «Воронеж» и «Губерния». Мастер-классы провели руководитель редакции региональных новостей информационного агентства «ТАСС», главный редактор газеты «Коммерсант - Черноземье», редактор газеты «Комсомольская правда – Воронеж» и руководитель коммуникационной группы «Абирег».

По итогам 2022 года пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области вошла в тройку лидеров. За активную работу по освещению деятельности Росгвардии в СМИ полковник полиции Ирина Бугаева была награждена ценным подарком и дипломом Союза журналистов Воронежской области.

- В современных условиях информационное сопровождение служебно-боевой деятельности войск имеет особую значимость. Наша задача состоит в том, чтобы общество оперативно получало максимум достоверной информации о деятельности Росгвардии. В ходе сборов нам выпала уникальная возможность поделиться с коллегами опытом работы по направлению деятельности, рассмотреть вопросы взаимодействия с представителями средств массовой информации и институтами гражданского общества, - отметила полковник полиции Ирина Бугаева.