Губернатор прокомментировал отравление детей в школе в Белгородской области

Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира 3 мая губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с отравлением детей в школе Прохоровского района. Глава региона подтвердил, что пузырек в школу принесла девочка, а пили из него мальчики. Во время урока подросткам стало плохо, их пришлось госпитализировать.

- Девочка принесла лекарственный препарат, пять мальчишек выпили. К сожалению, получили отравление. Один мальчик средней тяжести, другие — легкой. Их жизни ничего не угрожает. Никто ничего не скрывает, все службы работают, - ответил глава Белгородской области.

Напомним, пострадали ученики восьмого класса. Подростки пожаловались на сонливость, заторможенность и озноб. Их 2 мая доставили в Прохоровскую районную больницу. Один из школьников находится в реанимации. Прокуратура по факту произошедшего организовала проверку.