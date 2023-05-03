В Белгороде состоится мастер-класс «Символ Победы»

Все желающие смогут смастерить символ Великой Победы своими руками. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Все желающие смогут смастерить символ Великой Победы своими руками. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Для этого понадобятся георгиевская лента, ножницы, игла с ниткой, термопистолет, застежка и декоративные элементы, которые украсят георгиевскую ленту. Все необходимые материалы организаторы предоставляют.

Мастер-класс пройдёт 6 мая в музее народной культуры (Гражданский пр-т, 61). Начало в 12:00 и в 15:00.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области волонтеры собирают материал для проекта «Внуки Победы: Прохоровка». Школьники региона систематизируют исторические факты, которые лягут в основу интерактивных и познавательных мероприятий.