В Белгороде количество пострадавших от взрыва бомбы квартир увеличилось до 19

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

На еженедельном оперативном совещании регионального правительства главы районов рассказали губернатору о ходе восстановления разрушенного от обстрелов жилья. Мэр Белгорода Валентин Демидов доложил, что за неделю в областном центре восстановили два жилых помещения. градоначальник также уточнил, что в доме Шаландина, 15 выявили повреждения еще в семи квартирах. Всего в доме пострадали 19 жилых помещений. Пять из них будут восстанавливать полностью. В 12 квартирах мелкие повреждения устранят до 15 мая. всего же в Белгороде в работе находятся 38 жилых помещений. Из-за погодных условий сроки по некоторым объектам сдвинут на 1 месяц.

Вячеслав Гладков согласился с переносом сроков, но попросил усилить контроль за расходом средств, так как по некоторым объектам возникли вопросы.

За прошедшую неделю в Белгородском районе восстановили четыре помещения, еще шесть домов получили повреждения. В Шебекинском горокруге за неделю было повреждено 30 домовладений. В работе остаются 108 домов. В Грайворонском горокруге восстановили три помещения, в работе - 8 объектов. В Валуйском горокруге отремонтировали 1, 6 в работе. В Краснояружском районе восстановили все дома.

- У нас с вами много жалоб со стороны людей. Внимание к людям нужно усилить. Это делается через ежедневный обход органов власти. Раз в неделю глава должен проезжать по объектам, подчеркнул губернатор Гладков.