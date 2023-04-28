Белгородская область получила из федерального бюджета деньги на восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов ВСУ

Сегодня, 28 апреля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время традиционного обращения в соцсетях проинформировал о том, что в регион поступили федеральные деньги, которые пойдут на восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов ВСУ.

- Напомню, что это стало возможным благодаря решению президента РФ Владимира Путина, решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. К нам приезжал министр экономического развития Максим Решетников. Те обещания, которые были даны, сейчас выполнены, деньги у нас.

По словам губернатора, уже 26 предприятий подали заявки на получение этих денег.

- Надеюсь, что эти выплаты будут произведены максимально быстро, без проволочек и предприятия, получив деньги, восстановят свою экономическую активность. Надеюсь, уже в конце года будем открывать уже восстановленные предприятия и радоваться вместе с собственниками, радоваться вместе с работниками, что жизнь в Белгородской области продолжается.