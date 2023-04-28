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НовостиОбщество28 апреля 2023 7:25

Белгородская область получила из федерального бюджета деньги на восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов ВСУ

Об этом сообщил губернатор Гладков
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 28 апреля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время традиционного обращения в соцсетях проинформировал о том, что в регион поступили федеральные деньги, которые пойдут на восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов ВСУ.

- Напомню, что это стало возможным благодаря решению президента РФ Владимира Путина, решению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. К нам приезжал министр экономического развития Максим Решетников. Те обещания, которые были даны, сейчас выполнены, деньги у нас.

По словам губернатора, уже 26 предприятий подали заявки на получение этих денег.

- Надеюсь, что эти выплаты будут произведены максимально быстро, без проволочек и предприятия, получив деньги, восстановят свою экономическую активность. Надеюсь, уже в конце года будем открывать уже восстановленные предприятия и радоваться вместе с собственниками, радоваться вместе с работниками, что жизнь в Белгородской области продолжается.