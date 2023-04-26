Белгородец намеренно заразил ВИЧ-инфекцией свою возлюбленную

Оперуполномоченные ОП №1 УМВД России по Белгороду задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в заражении ВИЧ-инфекцией своей возлюбленной. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Белгородец знал о диагнозе и был предупрежден, что может являться источником заражения для других лиц. Предупредили его и об уголовной ответственности в случае, если он кого-то заразит. Полицейские выяснили, что задержанный и потерпевшая находились в отношениях интимного характера. Мужчина, являясь переносчиком инфекции, не поставил в известность заявительницу о своем диагнозе.

О возможном заражении инфекцией белгородку предупредила бывшая жена фигуранта. Положительный результат на ВИЧ-тест подтвердил опасения женщины. Лишь после этого возлюбленный признался в том, что является ВИЧ-положительным. Потерпевшая обратилась в полицию.

В соответствии с ч. 2 ст. 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией, лицом, знавшим о наличии у него этой болезни) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.