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НовостиОбщество26 апреля 2023 7:39

В Белгородской области появится еще один яблоневый сад

Его заложили в Корочанском районе
Алексей СЕРГУНИН
На территории города-крепости «Яблонов» посадили 204 саженца яблонь трёх сортов: лигол, амброзия и хани крисп.

На территории города-крепости «Яблонов» посадили 204 саженца яблонь трёх сортов: лигол, амброзия и хани крисп.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории города-крепости «Яблонов» посадили 204 саженца яблонь трёх сортов: лигол, амброзия и хани крисп. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Яблоневый сад – символ благополучия и светлого будущего. И эта акция должна стать традиционной для будущих поколений - уверен глава администрации муниципалитета Николай Нестеров.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Белгород присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». В урочище «Сосновка» высадили 1500 тысячи сеянцев сосны.