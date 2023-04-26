В Белгородской области появится еще один яблоневый сад

На территории города-крепости «Яблонов» посадили 204 саженца яблонь трёх сортов: лигол, амброзия и хани крисп. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На территории города-крепости «Яблонов» посадили 204 саженца яблонь трёх сортов: лигол, амброзия и хани крисп. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

- Яблоневый сад – символ благополучия и светлого будущего. И эта акция должна стать традиционной для будущих поколений - уверен глава администрации муниципалитета Николай Нестеров.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, Белгород присоединился ко всероссийской акции «Сад памяти». В урочище «Сосновка» высадили 1500 тысячи сеянцев сосны.