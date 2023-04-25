Белгородцев приглашают на Всероссийский субботник

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Жителей областного центра приглашают присоединиться к масштабному субботнику, который пройдет 26 апреля. Власти города планируют привести в порядок общественные пространства и дворы, которые были благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Среди обозначенных для уборки территорий: Пушкинская аллея по проспекту Ватутина, дворовые территории по ул. 5 Августа, д. 8 и 10, ул. Щорса, д. 10, пер. 1-й Мичуринскому, д. 6, 8, 10а, ул. Костюкова, д. 69 и 77.

Наводить порядок на прилегающих пространствах предприятия, организации областного центра.

Жителям города пердлагают стать участниками субботника в Армячьем логу и Архиерейской роще. Здесь предстоит убрать мусор. Подробнее о местах уборки можно узнать по телефону: +7 (4722) 73-26-37