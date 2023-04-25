В Белгороде поощрят всех участников ликвидации ЧП 20 апреля

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Во время вечернего эфира губернатор Вячеслав Гладков озвучил несколько обращений от белгородцев, которые просили наградить саперов, обезвредивших авиабомбу в Белгороде. Жители областного центра выражают благодарность людям, которые рисковали своими жизнями и героически сработали с чрезвычайной ситуации.

Глава региона поблагодарил белгородцев за чуткость и подчеркнул, что не только саперы рисковали своими жизнями. Список причастных гораздо больше.

- Сотрудники Белгорблагоустройства, рискуя жизнью, откапывали, потому что непонятно было, что это за воронка. Копали почти двое суток. Благодаря личному геройству спасли очень много мирных жителей в соседний домах и очень много имущества. Низкий поклон им от всех нас, - отметил губернатор.

Вячеслав Гладков уже поручил мэру Белгорода Валентину Демидову подготовить документы на поощрение. Всех, кто участвовал в ликвидации последствий ЧП, будут отмечены. Среди них полицейские, спасатели, саперы Росгвардии и Минобороны, белгородская самооборона.

Напомним, 20 апреля на пересечении Губкина и Ватутина взорвалась бомба, образовалось несколько воронок. Позже выяснилось, что в одной из них осталась не сработавшая авиабомба.Жителей ближайших домов начали экстренно эвакуировать. Все прошло успешно, и уже вечером 22 апреля бомбу вывезли на полигон и ликвидировали.