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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 5:10

Поселок Ленинский Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Снаряды повредили два частных дома и ЛЭП
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Осколками снарядов повреждены фасады и разбиты окна в двух домах.

Осколками снарядов повреждены фасады и разбиты окна в двух домах.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в соцсети, что под обстрел со стороны Украины попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. В результате происшествия никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

На месте происшествия сейчас находятся все аварийные и оперативные службы. специалисты устраняют последствия обстрела.