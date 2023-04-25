Поселок Ленинский Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Осколками снарядов повреждены фасады и разбиты окна в двух домах. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил в соцсети, что под обстрел со стороны Украины попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. В результате происшествия никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Также повреждена линия электропередачи, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

На месте происшествия сейчас находятся все аварийные и оперативные службы. специалисты устраняют последствия обстрела.