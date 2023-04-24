Дожди и +18 градусов ожидаются в Белгородской области 25 апреля

Ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 25 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Днем кратковременные дожди. Ветер восточный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем от +13 до +18 градусов. В Белгороде ночью 6-8 градусов выше ноля, днем от +15 до +17 градусов.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминают, что осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Убедитесь в исправности тормозной системы и проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.