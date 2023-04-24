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НовостиНедвижимость24 апреля 2023 7:16

В школах Белгорода отключат отопление 24 апреля 2023

Об это сообщил мэр Валентин Демидов
Алексей СЕРГУНИН
В остальных объектах социальной сферы в Белгороде отопление отключат 2 мая.

В остальных объектах социальной сферы в Белгороде отопление отключат 2 мая.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

С сегодняшнего дня в школах Белгорода отключат отопление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

- В остальных объектах социальной сферы отопление отключим 2 мая. Решение принимал с учетом пожеланий горожан. Большинство жителей предлагали продлить отопительный период до начала этой недели.

По словам чиновника, сейчас устанавливается весенняя погода – синоптики прогнозируют до 19 градусов тепла.