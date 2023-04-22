Белгородцы из эвакуированных домов постепенно возвращаются в свои квартиры

В первую очередь в квартиры возвращают маломобильных граждан. Фото: Виталий СОЧКАН

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, что белгородцев, эвакуированных из 17 многоквартирных домов в областном центре, постепенно пускают в их квартиры. Из пунктов временного размещения в первую очередь вывозят маломобильных граждан, их доставляют на специализированном транспорте. Многие семьи возвращаются на собственном транспорте.

В пунктах временного размещения жильцов обеспечили едой, водой и необходимыми медикаментами. С ними также работали психологи.

- Сейчас организованно формируются группы. Людей будем возвращать по графику, транспорт в достатке. Кому не нужен транспорт, могут возвращаться домой самостоятельно, - прокомментировал Валентин Демидов.

Для дополнительной информации можно обратиться по телефону 112. На территории организована охрана периметра силами УМВД, муниципальной стражи, территориальной самообороны.