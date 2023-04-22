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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 12:13

Найденный в Белгороде боеприпас высокой мощности эксперты МЧС признали не взрывоопасным

Об этом рассказал начальник ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сергей Потапов.

Сергей Потапов.

Фото: скриншот видео

Руководитель регионального ГУ МЧС Сергей Потапов прокомментировал ситуацию с найденным боеприпасом на месте взрыва в Белгороде. Он отметил, что взрывотехники начнут извлечение бомбы только после эвакуации жильцов в радиусе двухсот метров.

Боеприпас обнаружили на улице Шаландина на глубине нескольких метров. Взрывотехники Минобороны вывезут его на полигон в Яковлевском районе и ликвидируют. Более 3 тысяч жителей 17 многоквартирных домов, расположенных в радиусе 200 метров от места находки, эвакуируют в пункты временного размещения.