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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 6:50

Наркопритон накрыли в Белгороде

Организатору грозит до четырех лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
Скриншот видео.

Скриншот видео.

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгороду выяснили, что 48-летняя местная жительница предоставляет свою комнату в общежитии посторонним лицам для употребления запрещенных средств. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Правоохранители обнаружили в ее комнате гостей, находящихся в состоянии наркотического опьянения, и предметы для употребления запрещённых веществ. Теперь в соответствии с ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) хозяйке наркопритона грозит до четырех лет лишения свободы.