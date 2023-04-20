Через Белгородскую область за прошлый год прошло почти 33 тысячи украинских беженцев

С приграничных территорий отселили 3 521 белгородца. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время итогового отчета о деятельности правительства Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала СВО регион принял большое количество беженцев. В общей сложности за прошлый год через Белгородскую область их прошло 32 688 человек.

Губернатор также уточнил, что спустя некоторое время уже сами жители Белгородской области стали беженцами. В 15 населенных пунктах региона объявлен режим ЧС, а с приграничных территорий отселили 3 521 белгородца.

- Мы быстро построили пункты временного размещения, обеспечили медицинское сопровождение, питание и безопасность людей, которые оказались в крайне сложной жизненной ситуации, - рассказал Вячеслав Гладков.