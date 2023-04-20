Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 апреля 2023 15:52

Через Белгородскую область за прошлый год прошло почти 33 тысячи украинских беженцев

Спустя время беженцами стали и сами жители региона
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С приграничных территорий отселили 3 521 белгородца.

С приграничных территорий отселили 3 521 белгородца.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время итогового отчета о деятельности правительства Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с начала СВО регион принял большое количество беженцев. В общей сложности за прошлый год через Белгородскую область их прошло 32 688 человек.

Губернатор также уточнил, что спустя некоторое время уже сами жители Белгородской области стали беженцами. В 15 населенных пунктах региона объявлен режим ЧС, а с приграничных территорий отселили 3 521 белгородца.

- Мы быстро построили пункты временного размещения, обеспечили медицинское сопровождение, питание и безопасность людей, которые оказались в крайне сложной жизненной ситуации, - рассказал Вячеслав Гладков.