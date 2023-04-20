Больше 2 тысяч раз Белгородская область подвергалась обстрелам в прошлом году

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Сегодня во время ежегодного отчета губернатор Вячеслав Гладков рассказал об ущербе, нанесенном действиями ВСУ Белгородской области. По словам главы региона, у Белгородчины были грандиозные планы, однако 24 февраля 2022 года внесло свои коррективы.

- С этого дня наша жизнь стала другой. Перед нами стали новые вызовы, прямая угроза жизни мирного населения. Забота о тех, кто остался без крова, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, - сказал Гладков.

За 2022 год на территории области насчитали 2 276 обстрелов со стороны Украины. 326 раз были применены беспилотники противников., совершено 15 диверсий и минирований.

Атаки ВСУ унесли жизни 30 жителей региона, еще 123 белгородца получили ранения.

Из-за обстрелов получили повреждения либо же были полностью разрушены 3 267 домов. А также белгородцы лишились 660 автомобилей.

- С мужеством и достоинством жители Белгородской области прошли этот непростой год. Белгородчина сплотилась, и именно это единение позволило нам справиться со всеми новыми вызовами прошедшего года, - подчеркнул губернатор.