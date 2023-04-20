Белгородский губернатор вручил ключи от нового жилья 17 семьям в Старом Осколе

В новом жилье выполнен хороший ремонт, а рядом с домами – большие земельные участки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В ходе рабочей поездки по Старому Осколу Вячеслав Гладков встретился с многодетными семьями городского округа. Губернатор вручил им ключи от новых домов.

На 17 семей в совокупности 62 ребенка. Новоселы поучили полностью готовые к заселению дома - 15 четырехкомнатных и два – шестикомнатных. В новом жилье выполнен хороший ремонт, а рядом с домами – большие земельные участки.

- Рад, что нам удается выполнить взятые на себя обещания. Несмотря на трудности, мы сохранили все программы. В 2023 году в Старооскольском округе свое жилье получат еще 7 многодетных семей. На эти цели выделено более 66 миллионов рублей. Я очень хочу, чтобы многодетных семей в Белгородской области становилось больше из года в год и число рождаемых детей только росло, -отметил глава региона Вячеслав Гладков и пожелал новоселам дружных соседей.