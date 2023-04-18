В Белгородской области «Киа» вылетела с дороги

По предварительным данным, вчера, 17 апреля, около 19:00 на 14 км автодороги «Короча – Губкин – граница Курской области» 27-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», двигался со стороны Корочи в сторону Губкин. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области. На одном из участков дороги он съехал в кювет, где впоследствии перевернулся. В результате ДТП водитель пострадал. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадала 65-летняя женщина.