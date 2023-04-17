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НовостиОбщество17 апреля 2023 12:54

В Белгороде судебные приставы конфисковали и уничтожили 207 пар обуви

Нерадивый предприниматель еще и выплатит штраф за немаркированный товар
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

За нарушение правил маркировки товара белгородские судебные приставы изъяли и передали на уничтожение 207 пар обуви у предпринимателя из Оренбургской области. Продавал нелегальный товар он на территории Белгорода, однако обувная продукция не была маркирована, как этого требует законодательство.

Предпринимателя привлекли к ответственности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде уплаты штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения - 207 пар обуви.

Судебные приставы конфисковали обувь и передали в специализированную организацию, для последующего уничтожения.