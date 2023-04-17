В Белгороде судебные приставы конфисковали и уничтожили 207 пар обуви

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

За нарушение правил маркировки товара белгородские судебные приставы изъяли и передали на уничтожение 207 пар обуви у предпринимателя из Оренбургской области. Продавал нелегальный товар он на территории Белгорода, однако обувная продукция не была маркирована, как этого требует законодательство.

Предпринимателя привлекли к ответственности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде уплаты штрафа в размере 5 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения - 207 пар обуви.

Судебные приставы конфисковали обувь и передали в специализированную организацию, для последующего уничтожения.