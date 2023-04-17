Вячеслав Гладков рассказал о ночных пожарах в Белгородской области

Гладков: Причина пожаров – действия наших противников. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Напомним, ночью стало известно о пожарах на двух гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе. В результате произошедшего никто не пострадал.

Возгорания потушили около часа ночи. Вячеслав Гладков поблагодарил огнеборцев за профессионализм.

- От всех белгородцев хочу выразить огромные слова благодарности всем сотрудникам МЧС и лично начальнику главного управления МЧС России по Белгородской области Сергею Потапову. Вы настоящие профессионалы! – написал губернатор в соцсети.

В утреннем обращении глава региона отметил, что причиной обоих пожаров являются действия ВСУ. По объективным причинам губернатор не может рассказать о случившемся более подробно.

- Главное, что никто не пострадал. Начинаем разбираться в причинах произошедшего и максимально быстро постараемся устранить все технические последствия, – сказал Вячеслав Гладков в утреннем обращении в социальных сетях.