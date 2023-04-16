Белгородский «Салют» одержал третью победу подряд

После этой победы «Салют» занимает шестое место с 19 очками в группе 3А. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» не узнать после зимней паузы: накануне подопечные Виктора Навоченко в рамках второго этапа первенства России по футболу во второй лиге одержали третью победу в трех матчах. На сей раз был повержен столичный «Сахалинец».

На 20-й минуте Николай Бояркин вывел салютовцев вперед. На 60-й минуте Вячеслав Новиков восстановил равновесие в счете, но последнее слово оказалось за белгородцами – на 90-й минуте цель поразил Андрей Ивантеев.

«Салют»: Боков, Демченко, Ивантеев, Крикуненко, Жилмостных, Бояркин (Сухов, 72), Малахов, Белобаев (Суриков, 81), Дегтярев (Канищев, 72), Дудайти (Дегтев, 81), Сергеев (Мастеров, 90+).

После этой победы «Салют» занимает шестое место с 19 очками в группе 3А. Единолично лидирует саратовский «Сокол» (30), победивший вчера в Курске (1:0). Теперь 22 апреля белгородский клуб сыграет дома с брянским «Динамо». Начало поединка в 16:00.