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НовостиОбщество15 апреля 2023 7:19

В селах Белгородского района отменили пасхальную службу

Об этом сообщил глава администрации Владимир Перцев
Алексей СЕРГУНИН

Решение не проводить в 15-километровой зоне вдоль границы пасхальные службы приняла антитеррористическая комиссия. Об этом информирует теле

- Службы не будет в Черемошном и Журавлевке. А в трех храмах не будет ночной службы - в Октябрьском, селах Толоконовка Малиновской территории и Ясные Зори. Там служба пройдет с шести утра. Все наши главы на телефонах. Кому нужно будет доехать до храма, будут автобусы. Обращайтесь в администрацию, - пояснил глава Белгородского района Владимир Перцев.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, митрополит Иоанн попросил белгородцев не посещать кладбища на Пасху.