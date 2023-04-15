В селах Белгородского района отменили пасхальную службу

Решение не проводить в 15-километровой зоне вдоль границы пасхальные службы приняла антитеррористическая комиссия. Об этом информирует теле

- Службы не будет в Черемошном и Журавлевке. А в трех храмах не будет ночной службы - в Октябрьском, селах Толоконовка Малиновской территории и Ясные Зори. Там служба пройдет с шести утра. Все наши главы на телефонах. Кому нужно будет доехать до храма, будут автобусы. Обращайтесь в администрацию, - пояснил глава Белгородского района Владимир Перцев.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, митрополит Иоанн попросил белгородцев не посещать кладбища на Пасху.