Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 19:23

Губернатор рассказал, что в Белгороде начали подготовку к фестивалю тюльпанов

Формат проведения мероприятия определят позже
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор рассказал, будет ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде.

Губернатор рассказал, будет ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, состоится ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде. Напомним, яркий праздник проходил в прошлом году с 1 по 3 мая на набережной в парке Победы и в районе Мастерславля. Цветущие клумбы и инсталляции, в том числе и на воде, арт-объекты, спектакли и музыка создавали атмосферу сказки.

Глава Белгородской области во время прямой линии в соцсетях рассказал, что формат мероприятия пока не определен. Он будет зависеть от оперативной обстановки в регионе, однако подготовка к фестивалю уже началась.

- В каком формате будет фестиваль? Опять же будем, понимать немножко позже, но готовимся. Главный вопрос — безопасность жителей, - подчеркнул Вячеслав Гладков.