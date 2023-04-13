Губернатор рассказал, что в Белгороде начали подготовку к фестивалю тюльпанов

Губернатор рассказал, будет ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, состоится ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде. Напомним, яркий праздник проходил в прошлом году с 1 по 3 мая на набережной в парке Победы и в районе Мастерславля. Цветущие клумбы и инсталляции, в том числе и на воде, арт-объекты, спектакли и музыка создавали атмосферу сказки.

Глава Белгородской области во время прямой линии в соцсетях рассказал, что формат мероприятия пока не определен. Он будет зависеть от оперативной обстановки в регионе, однако подготовка к фестивалю уже началась.

- В каком формате будет фестиваль? Опять же будем, понимать немножко позже, но готовимся. Главный вопрос — безопасность жителей, - подчеркнул Вячеслав Гладков.