Губернатор рассказал, что в Белгороде начали подготовку к фестивалю тюльпанов

Губернатор рассказал, будет ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцы поинтересовались у Вячеслава Гладкова, состоится ли в этом году фестиваль тюльпанов «Река в цвету» в Белгороде. Напомним, яркий праздник проходил в прошлом году с 1 по 3 мая на набережной в парке Победы и в районе Мастерславля. Цветущие клумбы и инсталляции, в том числе и на воде, арт-объекты, спектакли и музыка создавали атмосферу сказки.
Глава Белгородской области во время прямой линии в соцсетях рассказал, что формат мероприятия пока не определен. Он будет зависеть от оперативной обстановки в регионе, однако подготовка к фестивалю уже началась.
- В каком формате будет фестиваль? Опять же будем, понимать немножко позже, но готовимся. Главный вопрос — безопасность жителей, - подчеркнул Вячеслав Гладков.