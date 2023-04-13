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НовостиОбщество13 апреля 2023 18:39

Белгородский губернатор рассказал, будут ли белгородские школьники сдавать ЕГЭ

Для учеников белгородского приграничья установлен особый формат экзаменов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @belregion_ru

фото: @belregion_ru

Во время прямой линии 13 апреля губернатора Белгородской области спросили, будут ли сдавать государственные экзамены школьники приграничных территорий региона. Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию по 9 и 11 классам.

Так, по словам губернатор, выпускники девятых классов смогут получить аттестат по результатам текущей успеваемости без сдачи ОГЭ. У одиннадцатиклассников же будет выбор: поступить по вступительным экзаменам университета без ЕГЭ либо сдать ЕГЭ по тем предметам, которые нужны высшему учебному заведению.

- В ближайшее время получим положение Министерства просвещения РФ, которое детально ответит на несколько вопросов. Основные решения уже приняты, - ответил глава региона.