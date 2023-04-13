В Белгородской области студенты испекли куличи для военнослужащих

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Студенты Шебекинского агротехнического ремесленного техникума приготовили 200 куличей для военнослужащих. Продукты для пасхального лакомства передали учащимся неравнодушные шебекинцы.

- Такой энергетики и поддержки, которую мы чувствуем от жителей Белгородской области, наверное, больше нет нигде, – поделились бойцы.

Помимо этого, студенты техникума активно принимают участие в волонтерской деятельности: шьют для военных сезонные маскхалаты, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи.

Горячая предпраздничная пора сейчас и во всех пекарнях региона. Так, в одном из самых старых производств Белгорода, которому скоро исполнится 80 лет, работа идет круглосуточно. Сдобные изделия хлебозавода знакомы и за пределами Белгородской области. Рецепт куличей здесь не меняют на протяжении многих лет. Особый ингредиент – святая вода. Объем производства в день — до 20 тонн. Часть продукции городские пекарни тоже отправят солдатам.