14 апреля в Белгородской области будет сильный ветер и дожди

Белгородцев предупреждают о сильном ветре в пятницу 14 апреля. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В последний рабочий день недели на территории Белгородской области ожидается ухудшение погодных условий. Региональное МЧС предупреждает белгородцев о сильном ветре. Местами порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днем от 7 до 12 градусов со знаком плюс.

В Белгороде ночью 5-7 градусов тепла, днем воздух прогреется от 9 до 11 градусов.

ГУ МЧС по Белгородской области напоминает, что в связи с сильными порывами ветра на территории региона вероятность возникновения ландшафтных пожаров увеличивается. В условиях ветреной погоды огонь распространяется с огромной скоростью на большие площади, из-за чего процесс горения может стать неконтролируемым.

Также жителям региона стоит быть осторожными вблизи слабо укреплённых широкоформатных и ветхих конструкций. При сильном ветре возможно падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, порывы воздушных линий электропередачи и связи, а также поражение людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.