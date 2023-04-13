В Белгороде управлении капитального строительства возглавила Инна Ткачёва

фото: сайт мэрии Белгорода.

В белгородской городской администрации произошли кадровые изменения. В частности, на должность руководителя управления капитального строительства назначена Инна Ткачёва. Об этом сообщили на сайте мэрии Белгорода.

Мэр областного центра Валентин Демидов подписал распоряжение о назначении на должность начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» администрации города Инны Ткачёвой. Она приступила к своим обязанностям с 12 апреля.

До этого пост руководителя с 9 марта 2023 года занимал Игорь Лютенко, а с 2019 года возглавлял управление Александр Бондаренко.