Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 10:08

В Белгороде управлении капитального строительства возглавила Инна Ткачёва

Она приступила к своим обязанностям 12 апреля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: сайт мэрии Белгорода.

фото: сайт мэрии Белгорода.

В белгородской городской администрации произошли кадровые изменения. В частности, на должность руководителя управления капитального строительства назначена Инна Ткачёва. Об этом сообщили на сайте мэрии Белгорода.

Мэр областного центра Валентин Демидов подписал распоряжение о назначении на должность начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» администрации города Инны Ткачёвой. Она приступила к своим обязанностям с 12 апреля.

До этого пост руководителя с 9 марта 2023 года занимал Игорь Лютенко, а с 2019 года возглавлял управление Александр Бондаренко.