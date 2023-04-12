Умер почетный гражданин Белгорода Анатолий Гридчин

Анатолий Гридчин. Фото с сайта БГТУ имени В.Г. Шухова.

На 82-м году ушел из жизни президент Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова, почетный академик Российской академии архитектуры и строительных наук, почетный профессор Ассоциации строительных высших учебных заведений, почетный гражданин Белгорода, Корочанского района, Шебекинского района и Шебекино Анатолий Гридчин.

Анатолий Митрофанович внес огромный вклад в социально-экономическое и инфраструктурное развитие Белгородчины. Неоценимы его заслуги в укреплении научного и кадрового капитала региона, России и ближнего зарубежья.

СПРАВКА «КП»

Анатолий Гридчин родился 21 июня 1940 года в селе Золотухино Золотухинского района Курской области. В 1957 году окончил Корочанскую среднюю школу, в 1964 году – Харьковский автомобильно-дорожный институт. Служил в рядах Советской армии.

С 1993 по 2000 годы Анатолий Митрофанович работал в администрации Белгородской области, где занимал пост заместителя главы администрации области – председателя комитета по социально-культурному развитию, возглавлял департамент административных органов комитета по организационно-аналитической и кадровой работе, а позже - департамент безопасности и укрепления правопорядка.

В мае 2000 года началась новая глава в жизни Анатолия Гридчина: он стал ректором Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова. Долгие годы Анатолий Митрофанович занимал высокий пост председателя Совета ректоров вузов Белгородской области.