13 апреля Белгородскую область накроют дожди с грозами

Так как ночью и днём ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 13 апреля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие дожди. Днём кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +10 до +15 градусов. В Белгороде ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +11 до +13 градусов.

Так как ночью и днём ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.