Белгородец незаконно купил у военного огнестрельное оружие и боеприпасы

Правоохранители изъяли у жителя поселка Уразово Валуйского района огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

Мужчина незаконно приобрел у военнослужащего автомат «АК-74М», патроны к нему и четыре гранаты. Все изъятое оказалось пригодным для использования по назначению. На злоумышленника завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в прошлом месяце в Белгородской области осудили двух мужчин, которые вывезли из зоны СВО арсенал.