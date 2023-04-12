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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 7:26

Белгородец незаконно купил у военного огнестрельное оружие и боеприпасы

Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН

Правоохранители изъяли у жителя поселка Уразово Валуйского района огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

Мужчина незаконно приобрел у военнослужащего автомат «АК-74М», патроны к нему и четыре гранаты. Все изъятое оказалось пригодным для использования по назначению. На злоумышленника завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение оружия. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в прошлом месяце в Белгородской области осудили двух мужчин, которые вывезли из зоны СВО арсенал.