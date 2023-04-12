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НовостиОбщество12 апреля 2023 6:44

58 тысяч белгородцев нашли работу в 2022 году

Уровень безработицы в регионе один из самых низких в стране
Алексей СЕРГУНИН

По итогам 2022 года регистрируемый уровень безработицы в регионе составил 0,39% - это один из самых низких показателей по стране. Об этом в своем традиционном утреннем обращении в соцсетях отметил сегодня, 12 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- За весь прошлый год в Центр занятости населения Белгородской области обратилось 63 500 человек, из которых почти 58 тысяч были успешно трудоустроены.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, с начала 2023 года в Белгородской области нашли работу 1 269 человек.