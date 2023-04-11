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НовостиОбщество11 апреля 2023 14:25

На белгородских кладбищах наводят порядок к праздникам

Помимо уборки красят входные конструкции и ремонтируют подъездные дороги
Наталия ИЛЮШНИКОВА
На белгородских кладбищах в праздники установят биотуалеты. фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

На белгородских кладбищах в праздники установят биотуалеты. фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о подготовке городских кладбищ к предстоящим праздничным выходным. Глава администрации областного центра побывал на Ячнево, где сейчас порядка 96 тысяч захоронений. Чиновник отметил, что довольно большое количество белгородцев наводят порядок на могилах своих родных.

Сейчас на территории кладбища установили 30 дополнительных мусорных контейнеров. Коммунальщики за 10 дней вывезли 1600 кубов мусора.

Кроме того, на подъездных дорогах продолжается ремонт и нанесение дорожной разметки. К кладбищу завезли песок и покрасили входную конструкцию.

- Понимаю, что количество посетителей будет только расти. Но прошу не откладывать на последний момент и по возможности использовать мусорные пакеты. В любом случае поручил ещё тщательнее следить за уборкой. В праздничные дни позаботимся о безопасности, установим биотуалеты, - рассказал Валентин Демидов.