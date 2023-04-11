Туристический поезд из Белгорода в Прохоровку начнет курсировать с 23 апреля

Поезд будет ходить по маршруту до 24 сентября. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С 23 апреля белгородцы и гости региона снова смогут воспользоваться услугами туристического поезда «Белгород – Прохоровка – Белгород». Состав будет курсировать по воскресеньям до 24 сентября.

Расписание движения пригородного поезда разработано для удобного посещения мемориального комплекса «Прохоровское поле».

Состав отправляется из Белгорода в 10:45. На остановочный пункт Звонница прибывает в 11:34, на станцию Прохоровка в 11:40.

Из Прохоровки в обратном направлении поезд отправляется в 15:10, с остановочного пункта Звонница в 15:17, и прибывает в Белгород в 16:10.

По пути следования поезд делает остановки на станциях Беломестная, Гостищево, Сажное, Беленихино. Стоимость проезда из Белгорода до Прохоровки для пассажиров составляет 26 рублей 10 копеек.