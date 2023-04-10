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НовостиЗвезды10 апреля 2023 11:15

В Старом Осколе откроется первый в Белгородской области Центр современного искусства

Торжественная церемония состоится 19 апреля
Алексей СЕРГУНИН

Новое культурное учреждение располагается в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль». ОБ этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Его деятельность сосредоточится на формировании профессионального сообщества деятелей современного искусства, развитии локальной художественной сцены, исследовании, распространении, а также сохранении материалов о текущих культурных процессах в регионе.

Первым проектом центра станет выставка «Не доверяйте тишине, она обманчива», которая будет работать с 20 апреля по 19 июля. Экспозиция включает в себя проекты 15-ти художников, которые осмысляют в своих работах историю этого знакового места, его культурные инициативы и артефакты, обнаруженные в результате архивного и полевого исследований.