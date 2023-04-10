Белгородец похитил вещи из камеры хранения в одном из магазинов

С заявлением о краже в полицию обратилась 34-летняя жительница Белгорода. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Женщина рассказала, что оставила в камере хранения в одном из супермаркетов спортивную сумку и продукты. Вернувшись, женщина обнаружила пропажу своих вещей. Сумма ущерба составила свыше 6 500 рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина путем подбора ключа открыл ячейку и похитил все содержимое. Злоумышленника задержали по месту жительства. Он сообщил полицейским, что похищенные вещи – спортивный костюм, кроссовки и сумку - выбросил, а продукты съел. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.