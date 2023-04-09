ВСУ атаковали белгородское село Вознесеновку 9 апреля 2023

Есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 апреля, под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины атаковали село Тишанку Волоконовского района. А вчера, 8 апреля, ВСУ обстреляли село Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.