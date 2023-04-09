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НовостиПолитика9 апреля 2023 8:27

ВСУ атаковали белгородское село Вознесеновку 9 апреля 2023

Повреждены крыша и стены складского помещения на сельхозпредприятии
Алексей СЕРГУНИН
Есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках.

Есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 апреля, под обстрел ВСУ попало село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения. Подомовой обход продолжается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины атаковали село Тишанку Волоконовского района. А вчера, 8 апреля, ВСУ обстреляли село Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.