Белгородское село Тишанку обстреляли со стороны Украины 9 апреля 2023

Сегодня, 9 апреля, под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Снарядами повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 8 апреля, ВСУ атаковали село Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.