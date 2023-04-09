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НовостиПолитика9 апреля 2023 6:21

Белгородское село Тишанку обстреляли со стороны Украины 9 апреля 2023

Выбиты окна, посечены фасады и заборы в четырех частных домах
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 9 апреля, под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Снарядами повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, вчера, 8 апреля, ВСУ атаковали село Архангельское в Шебекинском городском округе. В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибли десять коров.