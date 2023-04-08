Белгородский «Технолог-Спартак» победил в Ростове

9 апреля «технологи» проведут повторный матч с «ДГТУ-Лидером». Начало игры в 12:00. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 8 апреля, в Ростове состоялся очередной матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Белгородский «Технолог-Спартак» гостил у «ДГТУ-Лидера». Уже спустя 211 секунд после начала встречи подопечные Сергея Крамского вели с комфортным перевесом в четыре мяча (4:0), его же они сохранили по итогам первого тайма (18:14). И хотя после перерыва хозяева стали действовать более успешно, на итоговом перевесе гостей это не отразилось – 31:28 в пользу белгородцев.

В ТОП-3 результативных игроков нашей команды вошли – Виталий Стрельников (десять очков), Игорь Неклюдов (пять) и Никита Дугушин (четыре). После сегодняшнего игрового дня лидирует дубль «Чеховских медведей» (41 очко). Следом располагаются «Воронеж» (38) и казанский «Зилант» (36). У спартаковцев шестое место и 22 балла. Теперь завтра, 9 апреля, «технологи» проведут повторный матч с «ДГТУ-Лидером». Начало игры в 12:00.