Белгородцы могут проголосовать за варианты благоустройства 6 общественных пространств

Работы по благоустройству территорий будут произведены в следующем году. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жителям областного центра предлагают выбрать варианты благоустройства шести общественных пространств в Белгороде. Объекты отремонтируют в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосование начнется с 15 апреля по 31 мая включительно на платформе za.gorodsreda.ru. Горожане смогут выбрать дизайн-проекты благоустройства нескольких территорий. В их числе: «Комсомольский» сквер, сквер у детской поликлиники № 4, сквер по ул. Дегтярёва, сквер по ул. Садовая, 102, сквер по ул. Попова 100б – ул. Мичурина, аллея по проспекту Ватутина.

Принять участие в выборе варианта благоустройства может любой белгородец в возрасте от 14 лет. Волонтеры будут консультировать жителей Белгорода по условиям программы и помогут проголосовать за понравившийся проект.