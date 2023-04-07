В Белгородской области прокуратура оштрафовала руководителя регионального Минсельхоза

Белгородская прокуратура привлекла к административной ответственности главу регионального Минсельхоза. Андрей Антоненко выплатит штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Как сообщили в прокуратуре, организована проверка после обращения белгородца по поводу нарушения сроков получения ответа на заявление Минсельхозом региона. Надзорное ведомство подтвердило соответствующий факт.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Руководитель министерства оштрафован на сумму в размере 5 тысяч рублей. В адрес министра направили представление. Его уже рассмотрели и удовлетворили. В ведомстве усилили контроль за рассмотрением обращений граждан.