Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области

Снаряд ВСУ попал в строящийся дом в одном из сел Белгородской области. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Ржавец. К счастью обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме.

Глава региона также отметил, что в населенном пункте нарушено электроснабжение. Аварийные и оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.