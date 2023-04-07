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НовостиПолитика7 апреля 2023 9:38

Губернатор сообщил об обстреле села в Белгородской области

В населенном пункте нарушено электроснабжение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Снаряд ВСУ попал в строящийся дом в одном из сел Белгородской области.

Снаряд ВСУ попал в строящийся дом в одном из сел Белгородской области.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области под обстрел со стороны Украины попало село Ржавец. К счастью обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- Под обстрел ВСУ попало село Ржавец Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. По предварительной информации, осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме.

Глава региона также отметил, что в населенном пункте нарушено электроснабжение. Аварийные и оперативные службы приступают к ликвидации последствий обстрела.