В Белгороде в столкновении «Жигулей» и «Ауди» пострадала 6-летняя девочка

о предварительным данным, вчера, 5 апреля, в 13:50 в Белгороде 56-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2115», двигался по ул.Щорса в направлении ул. Есенина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

При повороте налево на ул. Есенина мужчина не предоставил преимущество в движении «Ауди» под управлением 21-летнего водителя и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель и 6-летняя пассажирка «Жигулей» пострадали. При проверке документов выяснилось, что в 2023 году водитель «Ауди» 20 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.