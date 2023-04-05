6 апреля в Белгородской области ожидаются дожди при +16 градусах

Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 6 апреля на территории региона ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 8-13 м/с, днем местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днем от +14 до +19 тепла. В Белгороде ночью 7-9 градусов выше ноля, днем от +14 до +16 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает граждан не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности не оставайтесь равнодушными – попробуйте самостоятельно его потушить, закидав песком, землей или залив водой!

Автомобилистам специалисты советуют соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Помните что любой источник огня, в том числе и сигарета, выброшенная из окна автомобиля, приводит к возгоранию высохшей травы, поэтому воздержитесь от курения во время движения.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.