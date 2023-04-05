В Белгородской области по нацпроекту отремонтируют 107 километров дорог

В Хотмыжске приступили к демонтажу дорожного полотна, бордюров и покрытия тротуаров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В этом году в Белгородской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать 107 км дорог. Общий объем финансирования составит 2,5 млрд рублей, из которых 1,1 млрд – из федерального бюджета.

Так, подрядная организация уже приступила к демонтажу дорожного полотна, бордюров и покрытия тротуаров на улице Данкова в селе Хотмыжск Борисовского района. В процессе работ дорожники решат проблему отвода осадочных и талых вод возле зданий школы и магазина. А также построят автостоянку около детского сада и школы.

Отметим, что в этом году в Борисовском районе в рамках нацпроекта отремонтируют 7,1 км дорог. Помимо четырех улиц в Хотмыжске приведут в нормативное состояние улицу Ковалевка в Борисовке, Колхозную – в Зозулях и автодорогу в хуторе Красиво.

Приступили к дорожным работам и в областном центре. В Белгороде на повороте с улицы Белгородского полка на Волчанскую установят светофор. Также изменят конфигурацию островков безопасности и уложат новый асфальт.

Работы будут проводить поэтапно до 15 июня. В связи с ремонтом движение на участке протяженностью 120 метров уже частично ограничено. На одном из этапов поворот с Волчанской на улицу Победы запретят. Попасть на нее можно будет через Гражданский проспект.

Кроме того, в рамках нацпроекта дорожники трудятся еще на нескольких участках: в нормативное состояние приводят улицу Губкина от Костюкова до проспекта Ватутина, малый проезд по проспекту Б. Хмельницкого от Белгородского проспекта до Гагарина, развязку улиц Победы – Белгородского полка. Общий объем финансирования здесь составит более 200 миллионов рублей.

Также продолжается ремонт путепровода на через железную дорогу «Москва – Юг» по улице Студенческой. Полностью сдать объект планируют к 1 июля.