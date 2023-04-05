350 жителей Белгородской области прошли обследование по профилактике алкозависимости

По всем выявленным факторам риска чернянцев проконсультировали врачи общей практики. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Акция прошла в Центре культурного развития посёлка Чернянка. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Для посетителей организовали культурную программу с творческими номерами и роликами, продвигающими здоровый образ жизни, в которых приняли участие известные белгородские спортсмены-паралимпийцы.

После информационно-просветительского часа наступило время работы специалистов. Посетители акции смогли пройти бесплатное скрининговое обследование состояния своего здоровья, получить рекомендации по выявленным факторам риска от врачей-терапевтов, наркологов, психиатров, пообщаться с представителями силовых структур и духовенства.

Медицинские психологи проводили мастер-классы по самопомощи при хроническом стрессе, обидах, чувствах вины. Врачи-наркологи вместе с пациентами выстраивали новую модель поведения, помогающую сохранить трезвость в семье. Врачи-психиатры консультировали по вопросам профилактики психических расстройств и риска суицидального поведения.

Больше ста человек прошли обследование сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре, а также с помощью экспресс-метода сдали анализ на уровень сахара и холестерина в крови. Курильщикам и пациентам, находящимся в зоне риска, было предложено пройти спирометрию – исследование воздушного потока, позволяющее оценить функцию внешнего дыхания. По всем выявленным факторам риска чернянцев проконсультировали врачи общей практики.

Особой популярностью пользовался у посетителей фиточай с мёдом. Ароматные настои шиповника, мяты, мелиссы могли бесплатно получить все участники акции. В дальнейшем специалисты планируют проводить подобные акции ежемесячно. Запланированы выезды в Белгородский и Корочанский районы, Губкинский, Новооскольский, Старооскольский и Яковлевский городские округа.