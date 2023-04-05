Школьники Валуйского горокруга побывали на экскурсии по Белгородской области

Обучающиеся совершили путешествие по маршруту Новооскольский городской округ - село Яблоново - Короча - Старый Оскол - Губкин - Прохоровка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Программа поездки предусматривала одну ночевку в гостинице, обзорные экскурсии и посещение объектов туристского показа в сопровождении экскурсовода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Обучающиеся совершили путешествие по маршруту Новооскольский городской округ - село Яблоново - Короча - Старый Оскол - Губкин - Прохоровка. Ребята посетили государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», «Битва за оружие Великой Победы», музей военной техники под открытым небом и другие места при сопровождении экскурсовода.

- В этом году организаторы добавили много интересных объектов, в том числе объектов промышленного туризма, что особенно актуально для профориентации школьников, – рассказала начальник управления образования администрации Валуйского городского округа Светлана Жукова.